3 ay önce evlenmişti! Sibel Can ile Hakan Ural’ın ilk göz ağrısına bakın! Paylaşımlar peş peşe geldi! Körpecik anne Sibel...
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, 1988 yılında dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Genç yaşta hayatlarını birleştiren ikilinin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. 1999'da evliliklerinin sonlandıran ikilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural 3 ay önce görkemli bir düğünle Merve Kaya ile evlendi. Düğün kareleriyle günlerce konuşulan Ural, bu kez anne ve babasının doğum gününe özel yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettirdi. İşte o paylaşımlar...
28.01.2023 01:39 - Son Güncelleme: 28.01.2023 01:39
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, 1988 yılında dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Genç yaşta hayatlarını birleştiren ikilinin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evladı oldu.
1999'da evliliklerinin sonlandıran ikilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural 3 ay önce görkemli bir düğünle Merve Kaya ile evlendi.