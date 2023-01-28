Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostuluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkeli yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nail Gönenli'yle görüntülendi. İşte detaylar...
28.01.2023 09:22 - Son Güncelleme: 28.01.2023 09:22