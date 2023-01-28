Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostuluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkeli yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nail Gönenli'yle görüntülendi. İşte detaylar...

28.01.2023 09:22 - Son Güncelleme: 28.01.2023 09:22
Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Adı uzun süredir şarkıcı Edis'le anılan ünlü model Çağla Şıkel durdu durdu bombayı patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Ayrıldıktan sonra yıllardır örnek bir davranış sergileyen ünlü çiftten kötü haberler gelmişti.

Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

AŞK DEDİKODULARI RAHATSIZ ETTİ

Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden gerilim iyice tırmandı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.

Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.

Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu

Bu iddialara yanıt veren Şıkel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin. Hayatımda her şey yolunda"

SON DAKİKA