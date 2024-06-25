Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Memleketini canlı yayında açıklamıştı! Adana’ya gelin giden Müge Anlı meğer...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise memleketiyle gündem oldu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve Adanalı gelini olan Anlı'nın aslen nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Anlı'nın programında Şanlıurfa'da yaşanan bir olayı işlerken memleketiyle ilgili yaptığı açıklama ise tekrar gündeme geldi. Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü sunucu, bu kez memleketiyle gündeme geldi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve Adanalı gelini olan Anlı'nın aslen nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.
Anlı'nın programında Şanlıurfa'da yaşanan bir olayı işlerken memleketiyle ilgili yaptığı açıklama ise tekrar gündeme geldi.