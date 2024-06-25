Dokunmayın Şabanıma’nın Oya’sı Ahu Tuğba’nın son haline bakın! Ölümden dönen Yeşilçam yıldızı yürekleri ağza getirmişti...

Yeşilçam'ın vamp güzel Ahu Tuğba, geçen günlerde apar topar hastaneye kaldırılarak yürekleri ağza getirmişti. Evde baygın halde kızı tarafından bulunan oyuncu, ölümden dönmüştü. Hastane odasındaki görüntüleri de ortaya çıkan Tuğba, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Dokunmayın Şabanıma filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Tuğba'nın özellikle son hali merak konusu oldu. İşte Ahu Tuğba'nın son hali...
Yeşilçam'ın vamp güzel Ahu Tuğba, geçen nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve ameliyat olan Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu.
Ancak Yeşilçam'ın yıldızının sağlık sorunları bitmedi. Zor günler geçiren oyuncu, geçen günlerde evde baygın halde kızı tarafından bulundu.