Dokunmayın Şabanıma’nın Oya’sı Ahu Tuğba’nın son haline bakın! Ölümden dönen Yeşilçam yıldızı yürekleri ağza getirmişti...

Yeşilçam'ın vamp güzel Ahu Tuğba, geçen günlerde apar topar hastaneye kaldırılarak yürekleri ağza getirmişti. Evde baygın halde kızı tarafından bulunan oyuncu, ölümden dönmüştü. Hastane odasındaki görüntüleri de ortaya çıkan Tuğba, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Dokunmayın Şabanıma filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Tuğba'nın özellikle son hali merak konusu oldu. İşte Ahu Tuğba'nın son hali...