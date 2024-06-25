2 çocuk sahibi Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem için hastaneye koştu! Burak Özçivit’in elindeki reçete...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, yaz tatili için ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. 2019'da Karan'ı, 2023'te de Kerem'i kucağına alan Özçivit, geçen günlerde eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülendi. Lüks villalarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Evcen ile Özçivit, önceki gün ise oğulları Kerem için Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti. Burak Özçivit'in elindeki reçete dikkat çekti. İşte detaylar...