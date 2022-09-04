Müge Anlı babası İhsan Anlı'nın kaybıyla sarsılmıştı... Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, aşure dağıtıldı
Müge Anlı babası İhsan Anlı'nın kaybıyla sarsılmıştı... Alkışlanacak hareket geldi vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi... 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine giren Müge Anlı, ardından babası İhsan Anlı'dan gelen acı haberle zor günler geçirmişti. Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan bir araçla, Eyüpsultan Camii avlusunda, Eyüpsultan Kızılay Kadın ve Gönüllüleri tarafından İhsan Anlı için vatandaşlara aşure, bisküvi ve su dağıtıldı. Müge Anlı'nın babası için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, aşure dağıltıldı. Vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.
Müge Anlı babası İhsan Anlı'nın kaybıyla sarsılmıştı... Geçtiğimiz günlerde Muharrem ayı nedeniyle, Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan bir araçla, Eyüpsultan Camii avlusunda, Eyüpsultan Kızılay Kadın ve Gönüllüleri tarafından İhsan Anlı için vatandaşlara aşure, bisküvi ve su dağıtıldı.
Tv100'ün haberine göre; Müge Anlı'nın babası için Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İHSAN ANLI'NIN ÖLÜM NEDENİ...
Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak 2. kez evlenen Müge Anlı'dan bu kez kahreden haber geldi. Müge Anlı'nın uzun süredir kanser gören babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. Dün aile arasında sessiz sedasız defnedildi. Baba acısıyla yıkılan Müge Anlı'yı dostları teselli etti. İhsan Anlı'nın cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.