Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken sahnede gözyaşlarına boğuldu o anlar iddiaları güçlendirdi! "Hadise hamile mi?"
Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken sahnede gözyaşlarına boğuldu, o anlar iddiaları güçlendirdi. Mehmet Dinçerler ile 5 ay önce evlenen Hadise'nin hamile olduğu iddiası gündemde yerini korurken, ünlü şarkıcının konserdeki duygusal halleri dikkat çekti. Konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu, "Hadise hamile mi? , "Hadise kesin hamile, aşırı duygusallaşmış" yorumları yapıldı.
"HADİSE HAMİLE Mİ?"
Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken sahnede gözyaşlarına boğuldu o anlar iddiaları güçlendirdi!
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, yaz konserlerine devam ediyor. İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sahnede zor anlar yaşayan ve şarkıyı söylerken ağlamaya başlayan Hadise'nin o anları olay oldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı.
"HAYATIMIN ŞARKISI"
Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.