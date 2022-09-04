Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken sahnede gözyaşlarına boğuldu o anlar iddiaları güçlendirdi! "Hadise hamile mi?"

"HAYATIMIN ŞARKISI"

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.