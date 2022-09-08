Hakkında 'İyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı! 'Kenan Işık bıraktığımız gibi' 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Meğer ailesiyle...

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Yakın arkadaşı Ozan Zeybek, sağlık durumu hakkında ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." demişti. Yıllar önceki aile fotoğrafı ortaya çıktı. Bir çok kişi bu zamana kadar hiç görmedi. İşte Kenan Işık ve ailesi...