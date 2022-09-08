Hakkında 'İyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı! 'Kenan Işık bıraktığımız gibi' 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Meğer ailesiyle...
Kenan Işık'ın o fotoğraflarını hiç görmediniz! Tam 8 yıl önce beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın eski fotoğrafları gündeme geldi.
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Yakın arkadaşı Ozan Zeybek, sağlık durumu hakkında ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." demişti. Yıllar önceki aile fotoğrafı ortaya çıktı. Bir çok kişi bu zamana kadar hiç görmedi. İşte Kenan Işık ve ailesi...
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının ünlü sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki Kenan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.
"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."