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Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı! Herkes şoke oldu

Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı, herkes şoke oldu! Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı canlı yayın olarak değil, özel bölüm olarak Atv ekranlarında yayınlanıyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konulardan biri memleketi. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim, Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında böylece açıklamış oldu. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...

07.04.2020 09:31 - Son Güncelleme: 07.04.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





