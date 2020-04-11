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Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer hayatında sıçrama yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk babası oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'a saçını kestirdi. Korona virüs pandemisi nedeni ile evlerinde karantinada olan ünlüler arasında olan Neslişah Engin Altan çifti, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son günlerde sosyal medyadaki son trendler arasına giren tıraş videosu akımına katılan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın, tıraş videosu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte sık sık imaj değişikliği ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşinin eğlenceli videosu...

11.04.2020 00:28 - Son Güncelleme: 11.04.2020 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





