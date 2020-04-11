Haberler Galeri Magazin Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer hayatında sıçrama yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk babası oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'a saçını kestirdi. Korona virüs pandemisi nedeni ile evlerinde karantinada olan ünlüler arasında olan Neslişah Engin Altan çifti, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son günlerde sosyal medyadaki son trendler arasına giren tıraş videosu akımına katılan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın, tıraş videosu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte sık sık imaj değişikliği ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşinin eğlenceli videosu...

11.04.2020 00:28 - Son Güncelleme: 11.04.2020 01:08
Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, karantinanın 26. gününde evlerinden yayınladıkları tıraş videosuyla hayranlarını gülümsettiler. Diriliş Ertuğrul dizisi ile milyonların sevgisini kazanan Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, 2 Aralık 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar(Soydan)'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Aslışah Alkoçlar kız kardeşidir.

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Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Neslişah Alkoçlar, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan'ın saçını kestiği anları videoya çekti

Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Magazin camiasının en gözde ailesi olan Düzyatanlar'ın videosu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeni ile evlerine kapanan ünlü isimler arasında yer alan Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti, karantina günlerinde çocuklarıyla geçirdiği kaliteli vakitle de sık sık gündeme geliyor.

Engin Altan Düzyatan evinden paylaştı! Eşi Neslişah Alkoçlar karantinanın 26. gününde Düzyatan'ın saçını...

Emir Aras ve Alara adındaki iki evladı bulunan gözde çift, bu zorlu süreçte sevdikleriyle görüntülü görüşmeyi de ihmal etmiyor.

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