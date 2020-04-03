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Müge Anlı aslen nereli? Canlı yayında açıkladı herkes şaşırdı!

Müge Anlı nereli olduğunu canlı yayında açıkladı, herkes şaşırdı! Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok araştırılan konulardan biri memleketi. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim, Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında paylaştı. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...

03.04.2020 17:04 - Son Güncelleme: 03.04.2020 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





