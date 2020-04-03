Müge Anlı aslen nereli? Canlı yayında açıkladı herkes şaşırdı!
Müge Anlı nereli olduğunu canlı yayında açıkladı, herkes şaşırdı! Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok araştırılan konulardan biri memleketi. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim, Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında paylaştı. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...
MÜGE ANLI'DAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA DESTEK!
"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na ben de 100 bin lira ile katılıyorum. Sizlerden de 10'ar lira ve yapabilenler için daha büyük bağışlar ile destek olmanızı bekliyorum. Birbirimize sevgi dolu gözlerle bakarak moralimizi yüksek tutarak inanıyorum ki bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.
Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ ve memleketi ile gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve konuşulmasını sevmeyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında. 46 yaşındaki Müge Anlı, her ne kadar özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da hayranları onu merak ediyor.
Müge Anlı, 20 Mart Cuma günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetini araştırmaya devam ederken, Topdağ ailesi tarafından şüpheli konumunda olan eski yenge Kadriye Ceylan'a karşı söylenen iddialara verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.