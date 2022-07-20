Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslında memleketi...
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz günlerde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...
20.07.2022 09:04 - Son Güncelleme: 20.07.2022 09:04
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra bir Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.