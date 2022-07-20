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Haberler Magazin Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslında memleketi...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslında memleketi...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz günlerde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...

20.07.2022 09:04 - Son Güncelleme: 20.07.2022 09:04
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı’nın aslında memleketi...

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra bir Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı’nın aslında memleketi...

EMEL SAYIN

Sivas

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı’nın aslında memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı’nın aslında memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı’nın aslında memleketi...

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