Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı
Avukatlıkla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, ilk albümü Çetin Ceviz 2007 yılında piyasaya sürdü. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, yatakta verdiği bir pozu "Yeni uyandım" notuyla yayınladı. Polat'ın verdiği frikik ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
20.07.2022 01:42 - Son Güncelleme: 20.07.2022 01:42
Avukatlıkla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.