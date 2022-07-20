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Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Avukatlıkla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, ilk albümü Çetin Ceviz 2007 yılında piyasaya sürdü. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, yatakta verdiği bir pozu "Yeni uyandım" notuyla yayınladı. Polat'ın verdiği frikik ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

20.07.2022 01:42 - Son Güncelleme: 20.07.2022 01:42
Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Avukatlıkla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına da katılan şarkıcı Polat, bir dönem günlük kazancıyla çok konuşulmuştu.

Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, yatakta verdiği bir pozu "Yeni uyandım" notuyla yayınladı.

Ebru Polat’tan yatak pozu! ‘Yeni uyandım’ deyip yakın çekim paylaştı! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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