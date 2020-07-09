Tolga Karel oğlu ile fotoğraf paylaştı sosyal medya ikiye bölündü! 'Anneye mi yoksa babaya mı benziyor?'
Tolga Karel, Instagram'dan oğlu ile fotoğrafını paylaştı. Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Tolga Karel, tüm kariyerini bir kenara bırakarak Amerika'ya yerleşmiş ve ardından ABD'de Sarah Scott ile evlenmişti. Tır şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel, oğlu Kenan ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Bir grup sosyal medya kullanıcısı Kenan bebeği babaya benzetirken bir grup ise anneye benzetti. İşte Tolga Karel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kenan...
Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı. Sarah Scott ile evlennen Karel, ABD'de tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Mutlu bir ailesi olan yaşındaki Tolga Karel, oğlu Kenan ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Tolga Karel'in oğlu, adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Sizce Tolga Karel'in oğlu annesine mi yoksa babasına mı daha çok benziyor? İşte ünlülerin ve çok merak edilen Tolga Karel'in çocukları...