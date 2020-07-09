Tolga Karel oğlu ile fotoğraf paylaştı sosyal medya ikiye bölündü! 'Anneye mi yoksa babaya mı benziyor?'

Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı. Sarah Scott ile evlennen Karel, ABD'de tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Mutlu bir ailesi olan yaşındaki Tolga Karel, oğlu Kenan ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Tolga Karel'in oğlu, adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Sizce Tolga Karel'in oğlu annesine mi yoksa babasına mı daha çok benziyor? İşte ünlülerin ve çok merak edilen Tolga Karel'in çocukları...