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Serel Yereli iç çamaşırı ile parkta güneşlenmişti... 24 yaşındaki Serel Yereli yeni paylaşımıyla şoke etti!

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde önce mayo ardından da iç çamaşırı ile parktan paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekmişti. 'İyice ne yapacağını şaşırdı bu kız' şeklinde yorumlar alan Serel Yereli'den yeni paylaşım geldi. Peki, Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları..

09.07.2020 17:06 - Son Güncelleme: 09.07.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





