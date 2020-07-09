Serel Yereli iç çamaşırı ile parkta güneşlenmişti... 24 yaşındaki Serel Yereli yeni paylaşımıyla şoke etti!
Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde önce mayo ardından da iç çamaşırı ile parktan paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekmişti. 'İyice ne yapacağını şaşırdı bu kız' şeklinde yorumlar alan Serel Yereli'den yeni paylaşım geldi. Peki, Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları..
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Londra'da yaşayan oyuncu, şehirdeki büyük parklardan birine gitti ve burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ve ardından da iç çamaşırı ile parkta poz veren Yereli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Serel Yereli kimdir?
Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı.Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazandı.