Allah herkese böyle aşk nasip etsin Şampiyon Metin "Nişanlım" diyor başka bir şey demiyor! Masterchef Metin Yavuz'un sevgilisi...
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de olmuştu. Masterchef'in finaline adını da yazdıran Metin Yavuz, şampiyonluk sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Ve açıklamalarında biricik nişanlısını dilinden düşürmedi.
14.01.2023 16:35 - Son Güncelleme: 14.01.2023 16:57
Yarışmanın başından bu yana favori olarak gösterilen isimlerden biri olan Metin Yavuz Masterchef 2022'nin şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası ilk röportajını veren Yavuz nişanlısını dilinden düşürmedi.
Masterchef'te Kıvanç Karadeniz'le adını finale yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Hürriyet'in haberine göre nişanlısının ısrarıyla Masterchef'e katılan Metin Yavuz, nişanlısının kendisinden 8 ay önce risotto istediğini ancak hala yapamadığını syöledi.
Nişanlım olmasa ben işte eve, evden işe giderim diyen Metin Yavuz, yarışma boyunca nişanlısına sormayı ya da söylemeyi unuttuğu şeyleri not aldığını belirtti.