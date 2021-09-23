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Haberler Magazin Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge'ye bakın!

Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge'ye bakın!

Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Gençlik halinden çocukluk haline her dönem nasıl göründüğü merak edilen Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı Instagram'dan yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce verdiği bir röportajda hareketli bir çocuk olduğunu ifade eden Müge Anlı lüle saçlı haliyle beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Müge Anlı'nın annesinin ortaya çıkardığı o fotoğraf ve 47 yaşındaki bir çocuk annesi Anlı'nın son hali...

23.09.2021 13:10 - Son Güncelleme: 23.09.2021 13:48
Müge Anlı ’annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge’ye bakın!

Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge'ye bakın, herkes hayran kaldı.

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Müge Anlı ’annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge’ye bakın!

Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan Müge Anlı, uzun bir aradan sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Müge Anlı ’annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge’ye bakın!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan sunucu Müge Anlı saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.

Müge Anlı ’annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge’ye bakın!

İki fotoğrafı birleştirip sosyal medyada paylaşan ünlü sunucu altına, 'Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı.' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Müge Anlı ’annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge’ye bakın!

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