Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge'ye bakın!
Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Gençlik halinden çocukluk haline her dönem nasıl göründüğü merak edilen Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı Instagram'dan yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce verdiği bir röportajda hareketli bir çocuk olduğunu ifade eden Müge Anlı lüle saçlı haliyle beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Müge Anlı'nın annesinin ortaya çıkardığı o fotoğraf ve 47 yaşındaki bir çocuk annesi Anlı'nın son hali...
23.09.2021 13:10
- Son Güncelleme: 23.09.2021 13:48
Müge Anlı 'annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi sosyal medyayı salladı! Çocukluk yıllarına dönen Müge'ye bakın, herkes hayran kaldı.
Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan Müge Anlı, uzun bir aradan sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan sunucu Müge Anlı saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.