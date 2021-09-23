Hadise teknede güneşlendi derin sırt dekoltesi ortalığı yıktı geçti! Son haliyle dikkat çeken Hadise'ye bakın 'aşk yaramış' dedirtti!
Hadise teknede güneşlendi paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Zayıflığıyla dikkat çeken Hadise'ye bakın 'aşk yaramış' dedirtiyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten aşkının ardından gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran şarkıcı Hadise, Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde tekne pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin derin sırt dekoltesi dikkat çekti. Bir hayli zayıfladığı görülen Hadise'nin yeni paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin son dönemde magazin gündeminde çok konuşulan fotoğrafları...
23.09.2021 14:19
- Son Güncelleme: 23.09.2021 14:19