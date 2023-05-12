41'lik Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Görenin ağzı açık kalıyor! "Beni olgunlaştırdı..."

Eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarının ardından gündemden düşmeyen Kadir Doğulu iddiiaları yalanlayarak konuyu kapattı. Fakat Doğulu hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikle eski sevgilisi sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu bakın kiminle ilişki yaşamış.