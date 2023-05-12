41'lik Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Görenin ağzı açık kalıyor! "Beni olgunlaştırdı..."
Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül ile olan evliliği son zamanlarda en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Aldatma iddialarını yalanlayan ikili mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada ise Kadri Doğulu'nun eski sevgilisi yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarında birliktelik yaşadığı ünlü isim görenleri şaşkına çevirdi. İşte 41 yaşındaki Doğulu'nun eski sevgilisi...
12.05.2023 12:46 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:46
Eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarının ardından gündemden düşmeyen Kadir Doğulu iddiiaları yalanlayarak konuyu kapattı. Fakat Doğulu hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikle eski sevgilisi sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu bakın kiminle ilişki yaşamış.