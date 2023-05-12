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Haberler Magazin 2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 23 yaşına gelen Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali.

12.05.2023 14:17 - Son Güncelleme: 12.05.2023 14:17
2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

Son Arzum, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar, Başıma gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı Nilüfer, tarih 2000'leri gösterdiğinde çocuk esirgeme kurumundan kendisine bir kız çocuğu evlatlık edindi.

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2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

Nilüfer, henüz 4 aylık olan bu kız çocuğuna Ayşe Nazlı ismini verdi ve el bebek gül bebek büyüttü.

2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

Reha Muhtar'ın da bir röportajında "Ayşe bana 'baba' dedi. Beni babası olarak benimsedi. Nilüfer hanımdan ayrılmış olsam bile O benim çocuğumdur" dediği Ayşe Nazlı, büyüyüp genç kız oldu.

2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

Şimdilerde 23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Nazlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’nın son haline bakın artık 23 yaşında kocaman kız

İşte başta Nilüfer olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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