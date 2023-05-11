Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı: "İzmirli kadınlar..."
Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı ile tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı ile yakınlığıyla bilinen Şebnem Bursalı, canlı yayında hem siyasete karşı duruşundan hem de İzmirliler'den bahsetti. Konuşma arasında Müge Anlı'dan söz de alan AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı kısa sürede gündem oldu.
Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarındaydı.
Müge Anlı: "Koridorda gezerken kimi yakaladım bakın, ben ona hep ablam diyorum. Karakter olarak hep kendime abla olarak yakıştırdığım için, hep bir abla isterdim. Sevgili Şebnem Bursdalı, bizim gazeteci de büyüğümüz. ATV'nin Ankara temsilcisi, hep gelir biliyorsunuz. Benim ilk programda heyecanımda yanımdadır, doğum günümde yanımdadır. Şimdi kendisi biliyorsunuz İzmir'den milletvekili adayı oldu. Hatta sana izledin mi bilmiyorum, öyle milletvekili olduktan sonra gelmemezlik yapma dedim. Şimdi de koridorda gördüm yakaladım çok hayırlı uğurlu olsun, heyecanlı mısın?"
Şebnem Bursalı: "Şimdi farklı bir heyecan tabii, senin karşında hep heyecanlanıyorum böyle pimi çekilmiş bir bomba ve ne diyeceği belli değil. Yayın öncesi 'Hadi gel' deyince dedim ki ama bak ne olur beni sıkıştırma. Sağ olsun işin şakası bir yana..."
Müge Anlı ise, "Ablam gibisin orası ayrı ama ben hep kadınlar da var olsunlar istiyorum, özellikle de siyasete de var olsunlar bizleri temsil etsinler istiyorum " dedi.