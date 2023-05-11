Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı: "İzmirli kadınlar..."

Müge Anlı: "Koridorda gezerken kimi yakaladım bakın, ben ona hep ablam diyorum. Karakter olarak hep kendime abla olarak yakıştırdığım için, hep bir abla isterdim. Sevgili Şebnem Bursdalı, bizim gazeteci de büyüğümüz. ATV'nin Ankara temsilcisi, hep gelir biliyorsunuz. Benim ilk programda heyecanımda yanımdadır, doğum günümde yanımdadır. Şimdi kendisi biliyorsunuz İzmir'den milletvekili adayı oldu. Hatta sana izledin mi bilmiyorum, öyle milletvekili olduktan sonra gelmemezlik yapma dedim. Şimdi de koridorda gördüm yakaladım çok hayırlı uğurlu olsun, heyecanlı mısın?"