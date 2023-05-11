Allah Seda'nın eline düşürmesin "Çağlar'a söz hakkı vermem" Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu duyan Seda Sayan resti çekti

Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.