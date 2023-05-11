Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'teki aşkı sırra kadem basmıştı! Geri dönen Zeynep Tokuş itiraf etti: "Daha iyi görür, daha iyi duyar oldum"

Sosyal medya detoksu yaptığını ifade eden Zeynep Tokuş yazdığı notla dikkat çekti.

"Uzunca zamandır sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu dönemde neler gözlemledim;

Ekran sürem günlük 6 saatten 2 saate düştü. Günde 4 saat kazandım!

Boş zamanlarımda müzik dinlemeyi hatırladım. Fark ettim ki storylerdeki 5-10 saniyelik şarkılarla yetinmekten hanidir müzik dinlemeyi unutmuşum.

Vakit çok hızlı geçiyor hiç bir şeye yetişemiyorum derken sanki zaman uzadı, bereketlendi.

Evde, en yakın çevremde olup bitene daha hakim olabildiğimi gözlemledim. Sanki gözlerim daha iyi görür, kulaklarım daha iyi duyar oldu."

