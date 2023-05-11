Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'teki aşkı sırra kadem basmıştı! Geri dönen Zeynep Tokuş itiraf etti: "Daha iyi görür, daha iyi duyar oldum"
Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'teki aşkı sırra kadem basmıştı! Geri dönen Zeynep Tokuş Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, sosyal medya paylaşımlarıyla dınadn söz ettiriyordu. Ancak 5 aydır sesi soluğu çıkmayan Zeynep Tokuş itiraflarla geri döndü.
"DAHA İYİ GÖRÜR, DAHA İYİ DUYAR OLDUM"
Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'teki aşkı sırra kadem basmıştı! Geri dönen Zeynep Tokuş itiraf etti.
Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi.
Sosyal medya detoksu yaptığını ifade eden Zeynep Tokuş yazdığı notla dikkat çekti.
"Uzunca zamandır sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu dönemde neler gözlemledim;
Ekran sürem günlük 6 saatten 2 saate düştü. Günde 4 saat kazandım!
Boş zamanlarımda müzik dinlemeyi hatırladım. Fark ettim ki storylerdeki 5-10 saniyelik şarkılarla yetinmekten hanidir müzik dinlemeyi unutmuşum.
Vakit çok hızlı geçiyor hiç bir şeye yetişemiyorum derken sanki zaman uzadı, bereketlendi.
Evde, en yakın çevremde olup bitene daha hakim olabildiğimi gözlemledim. Sanki gözlerim daha iyi görür, kulaklarım daha iyi duyar oldu."