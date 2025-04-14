Mucize değil bilim! 45 kilo nasıl verilir? Bu anne 3 maddede başardı

Kısa sürede 45 kilo vermeyi başaran Brianna, kalıcı başarıya ulaşmasının ardındaki sırları üç temel stratejiyle özetliyor. Üstelik, kilo verdikten sonra bir daha geri almamak da mümkün.
🧩 PANDEMİ DÖNEMİ FARKINDALIĞI: "ÇOCUKLARIMLA ENERJİK OLMAK İSTEDİM"
New York'un Buffalo kentinde yaşayan Brianna, pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirmeye başlayınca kendisine ciddi bir hedef koydu:
"Çocuk parkında koşturup duran, enerjik bir anne olmak istiyordum."
Covid-19 kaygıları ve anneliğin getirdiği sorumluluklar birleşince, sağlığını öncelik haline getiren Brianna, bir değişim sürecine adım attı.
Başlangıçta karbonhidratları kısıtlayarak ve aralıklı oruç yöntemiyle beslenmesini düzenleyerek ilk adımı attı. Günde 8 saatlik beslenme penceresi uygulayan Brianna, zamanla bu süreyi daha da daraltarak ilerledi.
🥗 BESLENME DEVRİMİ: ESNEK AMA DENGELİ DİYET
Brianna'nın başarısının temel taşlarından biri esnek beslenme planı oldu. Başlarda katı diyet uygulasa da, sürdürülebilirlik için esnekliğin şart olduğunu fark etti:
Protein Öncelikli: Günde minimum 80 gram protein tüketmeye özen gösteriyor.
Şeker Sınırı: İlave şekeri günlük maksimum 25 gramla sınırlıyor.
Yiyecek Günlüğü Yok: Her lokmayı saymak yerine genel hedeflerine odaklanıyor.
Günlük Örnek Menü:
Kahvaltı: Yoğurt ve meyve, yumurta, protein içeceği
Öğle: Bol sebzeli ve proteinli büyük bir salata
Ara Öğün: Meyve, kraker, granola
Akşam: Tencere yemeği, çorba veya nohut makarnası
Brianna, geçmişte kendisini fazla kısıtladığını belirterek şunu vurguluyor:
"Şimdi odağımda daha fazla protein, sebze ve sağlıklı yağlar var. Vücudumu dinlemeyi öğrendim."
🏋️♀️ EGZERSİZ RUTİNİ: "NE OLURSA OLSUN HAREKET EDİN!"
Başlangıçta YouTube videolarıyla evde Tabata ve HIIT antrenmanları yaparak sürece başlayan Brianna, bir süre sonra günde 2 saate kadar egzersiz yapar hale geldi. Ancak aşırılığın sürdürülebilir olmadığını fark ettiğinde, haftada 3-5 gün, günde 30-60 dakikalık egzersizler uygulamaya başladı.
Önemli Nokta:
"Yoğun bir günümde sadece 15-20 dakika bile olsa egzersiz yaparsam, bunu başarı sayıyorum."
Ayrıca, masa başı çalıştığı için gün içinde fırsat buldukça merdiven çıkma gibi küçük aktivitelerle hareket etmeye özen gösteriyor.
👨👩👧👦 DESTEK EKİBİ: "YALNIZ DEĞİLSİNİZ"
Brianna'nın bu süreçte yalnız olmadığını vurgulamak gerekiyor. Kocası bir fizyoterapist olan Brianna, sürecin başından itibaren destek aldı. Aile ve arkadaşları, ona hem motivasyon sağladı hem de hesap verebilirlik mekanizması oluşturdu.
Ayrıca sağlık profesyonellerinden de yardım alarak, sağlıksız aşırılıklardan kaçınıp sürdürülebilir bir yaklaşıma yöneldi. Brianna şöyle diyor:
"Baştan yardım istemek çok önemliydi. Süper kadın olmaya çalışmıyordum."
🔑 ÜÇ MADDELİK BASİT STRATEJİ: BAŞARI FORMÜLÜ
Brianna'nın deneyimlerinden süzülen üç temel strateji şu şekilde:
Sürdürülebilirlik: Ne diyet ne de egzersiz aşırıya kaçmamalı.
Esneklik: Sevdiklerinizi yiyin ama ölçüyü bilin.
Destek Alın: Yalnız olmadığınızı unutmayın, çevrenizden yardım isteyin.
Brianna'nın hikayesi, kilo verme sürecinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal bir dönüşüm olduğunun altını çiziyor. Verdiği kiloları yıllardır geri almaması ise, uyguladığı bu dengeli yaklaşımın en büyük kanıtı.