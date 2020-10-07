Muazzez Ersoy manidar paylaşımıyla adeta meydan okudu! 62 yaşındaki Muazzez Ersoy'un doğal güzelliği...
Muazzez Ersoy Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta estetik yaptıran ünlülere meydan okudu. Doğal güzelliği ile yılların eskitemediği isim olan 62 yaşındaki Muazzez Ersoy'un, "Kendine benzemek ne güzel; filtresiz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Muazzez Ersoy'un dikkat çeken manidar paylaşımı ve eski hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
07.10.2020 17:06
- Son Güncelleme: 07.10.2020 17:27
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