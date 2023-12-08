8 yıl evli kalmışlar! Züğürt Ağa'nın yıldızı Şener Şen'in eski eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Ekmek Teknesi'nin başrol oyuncusu ile...

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınır. "Züğürt Ağa", "Neşeli Günler", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Kibar Feyzo", "Şabanoğlu Şaban" gibi unutulmaz filmlerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Türk sinemasına damga vuran Şener Şen'in kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oluyor. Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin 1978-1986 yılları arasında 8 yıl süren bir evlilikleri bulunuyor. İşte merak edilenler...
Başarılı Türk oyuncu Şener Şen'in özel hayatı, son zamanlarda merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi, aynı zamanda bir dönemin tanınmış oyuncularından biri olarak biliniyor. Çiftin 1989 yılında dünyaevine girdiği ve 1997 yılında boşandığı öğrenildi.
Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'ın yaptığı, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.