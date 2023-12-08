8 yıl evli kalmışlar! Züğürt Ağa'nın yıldızı Şener Şen'in eski eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Ekmek Teknesi'nin başrol oyuncusu ile...

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınır. "Züğürt Ağa", "Neşeli Günler", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Kibar Feyzo", "Şabanoğlu Şaban" gibi unutulmaz filmlerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Türk sinemasına damga vuran Şener Şen'in kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oluyor. Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin 1978-1986 yılları arasında 8 yıl süren bir evlilikleri bulunuyor. İşte merak edilenler...