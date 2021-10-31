Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı soluğu partilerde aldı! Eğlencenin dozunu kaçırdı çırılçıplak poz verdi! Yas tutacağına...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir çok sevgili değiştiren Şeyma Subaşı son olarak Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. Alsaloussi'yi ikinci kes terk eden Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile birlikte Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği konuşuluyor.