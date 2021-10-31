Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı soluğu partilerde aldı! Eğlencenin dozunu kaçırdı çırılçıplak poz verdi! Yas tutacağına...
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikteydi. Alsaloussi Subaşı'ya evlenme teklifi bile etmişti. Çiftin evlilik haberi beklenirken flaş iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı ileri sürüldü. Yüzüğünün de parmağında olmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi. İkiliden bir açıklama gelmezken Subaşı'nın New York'ta düzenlenen Cadılar Bayramı partisine yalnız katılması dikkat çekti. Yanında sevgilisi olmayan Subaşı çıplak poz vererek magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni, göğüs uçlarını eliyle diğer bölgelerini de uzun saçlarıyla kapatarak poz verdi. İnstagram hesabından paylaştığı o fotoğraflarına tepki yağdı. Bir çok kullanıcı 'Yas tutacağına partilere gidiyor', 'Yüzüğün nerde?' şeklinde yorumlarda bulundu.
31.10.2021 16:42
- Son Güncelleme: 31.10.2021 16:44
Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı soluğu partilerde aldı! Cadılar Bayramı partisine katılan Subaşı cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Eğlencenin dozunu kaçıran sosyal medya fenomeni çırılçıplak poz verdi. O pozunu da İnstagram hesabından paylaşınca tepki gecikmedi.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir çok sevgili değiştiren Şeyma Subaşı son olarak Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. Alsaloussi'yi ikinci kes terk eden Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile birlikte Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği konuşuluyor.
Subaşı Cadılar Bayramı için giydiği kostümle yine olay yarattı. Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.