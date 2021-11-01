Kimi soğuktan öldü, kimi hapse düştü, kimi de ödülünü rehineciye verdi! Bir dönemin en ünlü oyuncularıydı! İşte Yeşilçam oyuncularının çöküş hikayeleri...

Yeşilçam'ın en ünlü oyuncularının çöküş hikayelerini izlemeye hazır mısınız? 'Nereden nereye' diyeceğiniz bir haberi turuna götüreceğiz siz değerli okuyucularımızı. Dizi sektöründe yıldızı bir anda parlayıp bir anda da sönen bir çok başarılı, yakışıklı ve güzel oyuncular yer alıyor. Sonu en trajik olanlar ise çoğunlukla Yeşilçam oyuncuları arasında yer alıyor. İşte onlardan bazılarının ibretlik çöküş hikayeleri...