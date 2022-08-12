Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin
Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Harbiye'ye sadece göğsünü kapattığı bir elbiseyle çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç tepkiler geldi. Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, iddialı tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar...
12.08.2022 09:45 - Son Güncelleme: 12.08.2022 09:45
Ünlü şarkıcı Gülşen yaz konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi.
SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU
Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.
Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, iddialı tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.