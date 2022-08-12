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Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Harbiye'ye sadece göğsünü kapattığı bir elbiseyle çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç tepkiler geldi. Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, iddialı tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar...

12.08.2022 09:45 - Son Güncelleme: 12.08.2022 09:45
Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

Ünlü şarkıcı Gülşen yaz konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

KONSERİNDEN YENİ KARELER

Güzel şarkıcı, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Alaçatı'da sahneye çıktı.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, iddialı tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Aman Tuğba Ekinci görmesin

Dekolteli, beyaz bir elbise giyen ünlü ismin, 'yaz bitmesin' dedirten bi şahane gece daha. Sizi çok seviyorum' notunu yazdığı gönderisi; kısa sürede 38 bine yakın beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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