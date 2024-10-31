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Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman Meksika'ya gitti: “Ben geliyorum”

Miss Universe Türkiye 2024'ün tacını takan 20 yaşındaki Ayliz Duman, güzellik yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Tescilli model, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Meksika'ya doğru yola çıktı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:13 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:13
Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman Meksika’ya gitti: Ben geliyorum

Miss Universe Türkiye güzellik yarışması, geçtiğimiz haftalarda Taksim'de bir otelde gerçekleşmişti.

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman Meksika’ya gitti: Ben geliyorum

"İNANILMAZ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Ayliz Duman, yarışma sonrası mutluluğunu"İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman Meksika’ya gitti: Ben geliyorum

MEKSİKA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Duman, son olarak 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya doğru yola çıktı.

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