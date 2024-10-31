Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman Meksika'ya gitti: “Ben geliyorum”

Miss Universe Türkiye güzellik yarışması, geçtiğimiz haftalarda Taksim'de bir otelde gerçekleşmişti.
Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu.
"İNANILMAZ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Ayliz Duman, yarışma sonrası mutluluğunu"İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum" sözleriyle ifade etmişti.
MEKSİKA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Duman, son olarak 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya doğru yola çıktı.