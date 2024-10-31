Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımında beklenmedik Volkan Demirel sürprizi! “Bu bir gizem”

Son dönemlerde hem oyunculuğuyla hem de aşk hayatıyla gündemde olan Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım bir paylaşım geldi. Instagram'ı sık kullanan ünlülerin arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez paylaşımında Volkan Demirel'in ikonik karesine de paylaşımına ekledi.