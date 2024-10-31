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Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımında beklenmedik Volkan Demirel sürprizi! “Bu bir gizem”

Son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel ve başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından art arda paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımında Volkan Demirel sürprizi de dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:57
Hafsanur Sancaktutan’ın paylaşımında beklenmedik Volkan Demirel sürprizi! Bu bir gizem

Son dönemlerde hem oyunculuğuyla hem de aşk hayatıyla gündemde olan Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım bir paylaşım geldi. Instagram'ı sık kullanan ünlülerin arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez paylaşımında Volkan Demirel'in ikonik karesine de paylaşımına ekledi.

Hafsanur Sancaktutan’ın paylaşımında beklenmedik Volkan Demirel sürprizi! Bu bir gizem

"BU BİR GİZEM"

Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı kareler binlerce beğeni alırken, güzel oyuncu bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt verdi. Sondaki fotoğrafı soran kullanıcıya Sancaktutan, "bu bir gizem" dedi.

Hafsanur Sancaktutan’ın paylaşımında beklenmedik Volkan Demirel sürprizi! Bu bir gizem

İşte Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Volkan Demirel karesi...

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