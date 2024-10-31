7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’den oğlu Kuzey’e duygusal mesaj! İlk yorum Demet Şener’den: Ağlattın beni!
Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıl süren evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Oğlu Kuzey'in doğum gününü kutlayan Şıkel, kaleme aldığı duygu yüklü satırlarla dikkat çekti. Ünlü modelin paylaşımına ilk yorum ise meslektaşı Demet Şener'den geldi. İşte Çağla Şıkel'in paylaşımı ve Demet Şener'in yorumu...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:27Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:27
Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.
Ünlü manken, sosyal medya hesabında büyük oğlu Kuzey'in doğum gününe özel duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.
Kuzey'in fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunana Şıkel, duygu yüklü şu satırları kaleme aldı: "Doğduğun gün kutlu olsun Oğlum... Hayat sana hep hayal ettiğin gibi mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana annelliğimi böylesine iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için.