7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’den oğlu Kuzey’e duygusal mesaj! İlk yorum Demet Şener’den: Ağlattın beni!

Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel 'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

Kuzey'in fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunana Şıkel, duygu yüklü şu satırları kaleme aldı: "Doğduğun gün kutlu olsun Oğlum... Hayat sana hep hayal ettiğin gibi mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana annelliğimi böylesine iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için.