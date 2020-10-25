Hande Erçel kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü böyle kutladı! "Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu…"

Hande Erçel kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü böyle kutladı! "Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu…"
2019 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden annesinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, fotoğrafın altına yaptığı yorumla duygulandırdı. Annesi Aylin Erçel'in geçmiş doğum günlerinden bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, şu notu düştü: Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu… Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…
25.10.2020 12:37
- Son Güncelleme: 25.10.2020 13:10
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM ANNE"
Annesinin bir fotoğrafını paylaşan Erçel, altına şu notu düştü:
"Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu… Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…"
DİĞER GALERİLER