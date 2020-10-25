Hande Erçel kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü böyle kutladı! "Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu…"

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM ANNE"

Annesinin bir fotoğrafını paylaşan Erçel, altına şu notu düştü:

"Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu… Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…"