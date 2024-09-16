Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’in atandığı şehir belli oldu! Bakın nerede doktorluk yapacak!

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen ancak sosyal medyada geçer not alamayan İdil Bilgen, eleştirilerin hedefi haline geldi. Torpil iddiaları da ayyuka çıkarken Bilgen birinci seçildiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden oldu. Türkiye güzeli, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Koç Üniversitesi Tıp mezunu olan İdil Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında atandığı yer belli oldu. İdil Bilgen doktorluk görevini bakın hangi şehirde yerine getirecek...
Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen oldu. Ancak yüzlerce adayı geride bırakarak güzellik tacını takan Bilgen, sosyal medyada geçer not alamadı.
Birçok kişi İdil Bilgen'in birinciliğine itiraz ederek eleştirilerde bulundu. Eleştirilerin dozu kaçınca ise Çağla Şıkel başta olmak üzere çok sayıda isim Bilgen'e destek çıktı.
1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" diyerek Bilgen'in yanında oldu.