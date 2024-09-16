Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’in atandığı şehir belli oldu! Bakın nerede doktorluk yapacak!

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen ancak sosyal medyada geçer not alamayan İdil Bilgen, eleştirilerin hedefi haline geldi. Torpil iddiaları da ayyuka çıkarken Bilgen birinci seçildiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden oldu. Türkiye güzeli, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Koç Üniversitesi Tıp mezunu olan İdil Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında atandığı yer belli oldu. İdil Bilgen doktorluk görevini bakın hangi şehirde yerine getirecek...