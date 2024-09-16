Bergüzar Korel “Alın size Leyla” deyip paylaştı! Kızını gözlerden uzak büyütüyordu

Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun, "Alın size Leyla" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede Instagram'da gündem oldu.