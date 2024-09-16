Bergüzar Korel “Alın size Leyla” deyip paylaştı! Kızını gözlerden uzak büyütüyordu

Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun, "Alın size Leyla" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede Instagram'da gündem oldu.
Tanju Korel - Hülya Darcan çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, anne-babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Korel, 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Korel, 2009 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan ve Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu.