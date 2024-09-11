Fahriye Evcen'in küçük oğlu Kerem'e bakın! Önce oğlunu sonra eşi Burak Özçivit'ten gelen hediyeyi paylaştı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, iki numaralı oğlu Kerem ile sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Sevimli oğlunun fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Evcen, Kerem'in tatlı halleriyle takipçilerinin beğenisini kazanırken, Burak Özçivit'in eşine olan jesti ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...