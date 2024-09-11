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Fahriye Evcen'in küçük oğlu Kerem'e bakın! Önce oğlunu sonra eşi Burak Özçivit'ten gelen hediyeyi paylaştı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, iki numaralı oğlu Kerem ile sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Sevimli oğlunun fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Evcen, Kerem'in tatlı halleriyle takipçilerinin beğenisini kazanırken, Burak Özçivit'in eşine olan jesti ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 22:08 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 22:08
Fahriye Evcen’in küçük oğlu Kerem’e bakın! Önce oğlunu sonra eşi Burak Özçivit’ten gelen hediyeyi paylaştı 1

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, iki numaralı oğlu Kerem ile sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Sevimli oğlunun fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Evcen, Kerem'in tatlı halleriyle takipçilerinin beğenisini kazanırken, Burak Özçivit'in eşine olan jesti ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

Fahriye Evcen’in küçük oğlu Kerem’e bakın! Önce oğlunu sonra eşi Burak Özçivit’ten gelen hediyeyi paylaştı 2

Çalı Kuşu setinde başlayan aşkları nikah masasında devam eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen mutlu aile tablolarıyla Türkiye'nin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen’in küçük oğlu Kerem’e bakın! Önce oğlunu sonra eşi Burak Özçivit’ten gelen hediyeyi paylaştı 3

İki ünlü oyuncunun sosyal medyadaki milyonlarca takipçileri ise çiftin özel hayatlarını sıkça takip ediyor.

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