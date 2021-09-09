Miss Turkey birincisi açıklandı 2021 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! Ablası da Miss Turkey 2010'da 4. olmuştu...
Miss Turkey birincisi açıklandı 2021 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! Ablası da Miss Turkey 2010'da 4. olmuştu... Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. 1.77 boyundaki güzel, ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Miss Turkey 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz, 2010'da aynı yarışmada dereceye giren ablası Dilay Korkmaz'ın ardından evlerine ikinci kez Mis Turkey tacı getirdi.
09.09.2021 09:53
- Son Güncelleme: 09.09.2021 09:53
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.