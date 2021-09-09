Miss Turkey birincisi açıklandı 2021 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! Ablası da Miss Turkey 2010’da 4. olmuştu...

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.