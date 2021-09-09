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Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla 'Asena döndü' dedirtti

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla 'Asena döndü' dedirten sunucu, fit halleriyle dikkatleri üzerine çekti. 2010 yılında Caner Erken ile yaptığı evlilikle ismini duyuran, ardından da sunuculuğa soyunan Asena Atalay, bir süredir magazin ve sosyal medyadan uzak bir yaşam sürdürüyordu. 31 yaşındaki Asena, yaklaşık dört ay sonra paylaştığı Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

09.09.2021 11:46 - Son Güncelleme: 09.09.2021 11:46
Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü sunucu bikinili pozlarıyla 'Asena döndü' dedirtti...

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Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

31 yaşındaki Asena Atalay, yaklaşık dört ay sonra Instagram'da fotoğraf paylaştı. Bikinili pozlarını yayınlayan sunucu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

ASENA ATALAY KİMDİR?

21 Kasım 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ve Aslen Antalyalı olan Asena Atalay, varlıklı bir turizmci ailenin kızı.

Annesi Vildan Atalay, babası ise Oktay Atalay'dır. Bir erkek kardeşi olan Asena'nın ailesinin kendi otelleri var.

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

Liseyi Denizli'de okuduktan sonra İspanya'ya giden ve burada 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye 2008 yılında dönen Atalay, Ankara, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme bölümünde okumaya başladı. Bilkent'te öğrenciyken evlenince İstanbul'a gelmiş, bir süre sonra tekrar okumaya karar verip İstanbul Beykent Üniversitesi Tekstil-Moda Tasarımı Bölümü'nde okumaya devam etti.

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

2010-2016 yılları arasında Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve bu evlilikten Çınar adında bir erkek evlada sahip olan Asena Atalay'ın Instagram'dan paylaştığı bikinili pozları kısa sürede gündem oldu. Fit hali ile dikkat çeken Asena Atayal'ın boyu merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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