Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ortaya çıktı sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinili pozlarıyla ’Asena döndü’ dedirtti

2010-2016 yılları arasında Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve bu evlilikten Çınar adında bir erkek evlada sahip olan Asena Atalay'ın Instagram'dan paylaştığı bikinili pozları kısa sürede gündem oldu. Fit hali ile dikkat çeken Asena Atayal'ın boyu merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...