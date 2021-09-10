Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi de... Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicileri can evinden vuracak yeni veda haberi geldi!
Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezonla eş güdümlü yeni bir devre başlıyor. Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide hekim Ümit karakterine yaşam veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon evveli kulislerde pek çok aktarım iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a öneri götürüldü. Ünlü oyuncunun Hakan Gümüşoğlu karakterine yaşam vereceği bilgi kapasitesi paylaşıldı.
Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicileri can evinden vuracak yeni veda haberi geldi! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi de... Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri devam ediyor. Yeni sezon amacıyla hazırlıklarını devam ettiren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşandı. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran diziye yeni isimler yer alacak. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak konusuydu. Diziye son olarak İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle katıldı.
ŞOK EDEN VEDA
Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide hekim Ümit karakterine yaşam veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.
HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR
İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne yaşam verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye ilgi çeken bir giriş yapacak.
2 VEDA
Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal bu tür olunca aktarım gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon amacıyla çalışmalara başladı.
BOMBA TRANSFER
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu amacıyla heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal bu tür olunca diziler yeni oyuncu aktarımleriyle gündeme geliyor.