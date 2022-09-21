Vav TV İzle
Haberler Magazin Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi, Türkiye'nin en güzeli seçildi. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanına sahip oldu. Peki Nursena Say kaç yaşında ve kimdir? İşte Türkiye'nin eski güzelleri ve 2022 güzeli Nursena Say...

21.09.2022 09:21 - Son Güncelleme: 21.09.2022 09:30
Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi, işte o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim

İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ NURSENA SAY

19 numara Nusena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

SON DAKİKA