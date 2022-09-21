Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi işte o isim
Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi, Türkiye'nin en güzeli seçildi. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanına sahip oldu. Peki Nursena Say kaç yaşında ve kimdir? İşte Türkiye'nin eski güzelleri ve 2022 güzeli Nursena Say...
21.09.2022 09:21 - Son Güncelleme: 21.09.2022 09:30
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI
Miss Turkey 2022 birincisi bakın kim oldu! Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Pınar Altuğ da oy verdi, işte o isim...
Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.