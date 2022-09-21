12 yıllık eski eşi bakın kim! Baba’nın Emin’i Haluk Bilginer’in ilk eşi Arka Sokaklar’dan çıktı! Meğer Aşkın Nur Yengi’den önce...
Kadrosunda Özge Yağız, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Emin karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in hayatı merak edildi. Aşkın Nur Yengi ile yaptığı evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunan oyuncunun, özellikle aile hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise Bilginer'in ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Bilginer'in eski eşiyle aynı yapımda rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Haluk Bilginer'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
21.09.2022 01:44 - Son Güncelleme: 21.09.2022 01:44
Son olarak Baba dizisinde canlandırdığı Emin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Haluk Bilginer, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Aşkın Nur Yengi ile yaptığı evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunan oyuncunun, özellikle aile hayatı merak ediliyor.