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Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: "Nisan ayına daha var"

Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlü arkadaşları "Nisan ayına daha var ayol", "O zamanlar başladı sana olan sevgimiz" , "İyi ki doğdun" , "Zaman bizde geçmiyor sadece yıllar geçiyor" yorumları yaptı. Demet Akalın'ın gençlik hali gündeme bomba gibi düşerken kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu.

21.09.2022 09:56 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:12
Demet Akalın’dan olay kare! ’Doğum günüm değil’ dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: Nisan ayına daha var

"NİSAN AYINA DAHA VAR"

Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlülerden yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’dan olay kare! ’Doğum günüm değil’ dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: Nisan ayına daha var

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın Instagram'dan 1990 yılında çekildiği pasta üflediği iki fotoğraf yayınladı.

Demet Akalın’dan olay kare! ’Doğum günüm değil’ dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: Nisan ayına daha var

Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Akalın’dan olay kare! ’Doğum günüm değil’ dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: Nisan ayına daha var

Demet Akalın'ın yaşı merak konusu oldu. Akalın, 23 Nisan 1972 doğumlu.

Demet Akalın’dan olay kare! ’Doğum günüm değil’ dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: Nisan ayına daha var

İşte başta Demet Akalın'ın gençliği olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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