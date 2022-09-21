Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlüler: "Nisan ayına daha var"
Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlü arkadaşları "Nisan ayına daha var ayol", "O zamanlar başladı sana olan sevgimiz" , "İyi ki doğdun" , "Zaman bizde geçmiyor sadece yıllar geçiyor" yorumları yaptı. Demet Akalın'ın gençlik hali gündeme bomba gibi düşerken kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu.
21.09.2022 09:56 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:12
"NİSAN AYINA DAHA VAR"
Demet Akalın'dan olay kare! 'Doğum günüm değil' dedi 32 sene öncesine gitti! O fotoğrafı gören ünlülerden yorum yağdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın Instagram'dan 1990 yılında çekildiği pasta üflediği iki fotoğraf yayınladı.