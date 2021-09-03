Ferhan Şensoy’un cenazesine çirkin saldırı! Eski eşi Derya Baykal ve kızları Ferhan ile Derya konuşmakta bile güçlük çekerken...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.