Ferhan Şensoy'un cenazesine çirkin saldırı! Eski eşi Derya Baykal ve kızları Ferhan ile Derya konuşmakta bile güçlük çekerken...
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. 70 yaşındaki Ferhan Şensoy'un cenazesi Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze töreninde Ferhan Şensoy'un kızları konuşmakta güçlük çekti. Büyük ustanın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grup "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdü.
03.09.2021 09:34
- Son Güncelleme: 03.09.2021 09:34
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
NAAŞI TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ
Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi.
4 ŞAHIS BEŞİKTAŞ SLOGANLARI ATTI
Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.