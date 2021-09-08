Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz bakın kim çıktı! Duyan inanamadı çapkın kaleci Karius’un radarına giren o isimle meğer...
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz bakın kim çıktı! Duyan inanamadı... 2021 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması, bu akşam Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in sunumuyla gerçekleşti. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı yarışmada Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. 14 numara ile yarışan ve Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Korkmaz'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Korkmaz'ın ablasının kim olduğunu öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Korkmaz'ın ablası ile ünlü kaleci Karius'un arasındaki ilişki ise dikkat çekti. İşte detaylar...
08.09.2021 23:16
- Son Güncelleme: 08.09.2021 23:29
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı yarışmada; 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
Tacın sahibi olan Dilara Korkmaz'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Korkmaz'ın ünlü sunucu Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Loris Karius'un kendisine mesaj attığını açıklayan Dilay Korkmaz, "Ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor" diyerek uzun süre gündem olmuştu.