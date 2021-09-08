Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı Bayi Toplantısı’nın Sadık’ı meğer...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, Bayi Toplantısı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Başrollerini İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile paylaştığı filmde Sadık karakterini canlandıran Buldu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Onur Buldu nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Buldu'nun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
08.09.2021 23:39
- Son Güncelleme: 08.09.2021 23:39
Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Buldu, başrollerini İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile paylaştığı Bayi Toplantısı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine ise gündem oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı, Onur Buldu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Onur Buldu nereli?" sorusunun yanıtını arattı.