Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İrem Helvacıoğlu meğer...

Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonla birlikte Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile mutluluk pozları veren İrem Helvacıoğlu, Instagram'ın story bölümünden makyajsız halini paylaştı. İrem Helvacıoğlu'nu görenler, başarılı oyuncunun yaşını bir hayli merak etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşı...

02.10.2019 23:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





