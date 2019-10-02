Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan ünlü şarkıcı Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

02.10.2019 23:13 - Son Güncelleme: 02.10.2019 23:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





