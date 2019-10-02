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Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan ünlü şarkıcı Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

02.10.2019 23:13 - Son Güncelleme: 02.10.2019 23:21
Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Ünlü şarkıcı Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.


Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi.

Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...


Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor.

Hadise'nin o fotoğrafı olay oldu! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi...

Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

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