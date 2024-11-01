Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık evliliğin bitmesinin sebebi meğer...

Fakat Bengü bu iddiaları şu sözlerle yalanladı: "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz"