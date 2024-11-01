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Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık evliliğin bitmesinin sebebi meğer...

İki çocuk sahibi Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, dün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü şarkıcı, yaptığı ilk açıklamada "Fikir ayrılıklarını konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için anlaşmalı olarak boşandık" ifadelerini kullanırken ikilinin boşanma nedeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte 6 yıllık evliliklerini 6 dakikada sonlandıran ikilinin boşanma nedeni...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:46 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:46
Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık evliliğin bitmesinin sebebi meğer...

Bengü ve Selim Selimoğlu, 2018 yılının Ağustos ayında1.5 sene birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, 2019'da Zeynep adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık evliliğin bitmesinin sebebi meğer...

2021 Kasım ayında da Selim adını verdikleri oğullarına kavuşan ikili, bir süre önce boşanma haberleriyle gündeme geldi. Geçen yaz bir konserinde ağlayan Bengü'nün eşi ile ayrılacakları iddia edildi.

Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık evliliğin bitmesinin sebebi meğer...

Fakat Bengü bu iddiaları şu sözlerle yalanladı: "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz"

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