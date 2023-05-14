Miray Daner'le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den manidar paylaşım "Darısı başına sezonu açılmıştır"

Geçtiğimiz günlerde ise çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.