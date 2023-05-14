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Haberler Magazin Miray Daner'le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den manidar paylaşım "Darısı başına sezonu açılmıştır"

Miray Daner'le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den manidar paylaşım "Darısı başına sezonu açılmıştır"

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu... Daha önce ayrıldıkları iddia edilse de bu iddiaları yalanlayan ünlü çift hakkında önceki gün yine bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Çiftten henüz net bir açıklama gelmezken, Oğulcan Engin'in dedikoduların gölgesinde yaptığı bir paylaşım manidar bulundu. Çiftin ayrılık nedeni olarak ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

14.05.2023 07:23 - Son Güncelleme: 14.05.2023 07:23
Miray Daner’le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den manidar paylaşım Darısı başına sezonu açılmıştır

Henüz 2 gün önce Seda Sayan'ın öve öve bitiremediği Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftten henüz bir açıklama gelmese de Oğulcan Engin'in son yaptığı paylaşım adeta ayrılığı doğrular gibiydi. İşte detaylar...

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Miray Daner’le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den manidar paylaşım Darısı başına sezonu açılmıştır

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.

Miray Daner’le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den manidar paylaşım Darısı başına sezonu açılmıştır

Geçtiğimiz günlerde ise çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

Miray Daner’le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den manidar paylaşım Darısı başına sezonu açılmıştır

Önce bir mekan çıkışı görüntülenen çift "Ayrıldığınız ve barıştığınız doğru mu?" sorusunu duyunca gerilmişti.

Miray Daner’le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den manidar paylaşım Darısı başına sezonu açılmıştır

Sonrasında çiftten bu aşk pozu gelmişti.

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