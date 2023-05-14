Miray Daner'le ayrıldıkları iddia edilmişti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den manidar paylaşım "Darısı başına sezonu açılmıştır"
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu... Daha önce ayrıldıkları iddia edilse de bu iddiaları yalanlayan ünlü çift hakkında önceki gün yine bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Çiftten henüz net bir açıklama gelmezken, Oğulcan Engin'in dedikoduların gölgesinde yaptığı bir paylaşım manidar bulundu. Çiftin ayrılık nedeni olarak ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
14.05.2023 07:23 - Son Güncelleme: 14.05.2023 07:23
Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.