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Haberler Magazin Merve Boluğur'dan anneler gününde duygusal paylaşım! "Rujum nasıl? Berbat mı?" dedi o kareleri paylaştı

Merve Boluğur'dan anneler gününde duygusal paylaşım! "Rujum nasıl? Berbat mı?" dedi o kareleri paylaştı

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez anneler günü paylaşımıyla gündemde. Çocukluk fotoğraflarını paylaşıp, yazdığı duygusal notla annesinin anneler gününü kutlayan Boluğur'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

14.05.2023 06:51 - Son Güncelleme: 14.05.2023 06:51
Merve Boluğur’dan anneler gününde duygusal paylaşım! Rujum nasıl? Berbat mı? dedi o kareleri paylaştı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur

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Merve Boluğur’dan anneler gününde duygusal paylaşım! Rujum nasıl? Berbat mı? dedi o kareleri paylaştı

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur’dan anneler gününde duygusal paylaşım! Rujum nasıl? Berbat mı? dedi o kareleri paylaştı

Boluğur bu kez duygusal anneler günü paylaşımıyla gündemde.

Merve Boluğur’dan anneler gününde duygusal paylaşım! Rujum nasıl? Berbat mı? dedi o kareleri paylaştı

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan Boluğur şu ifadeleri kullandı:

Merve Boluğur’dan anneler gününde duygusal paylaşım! Rujum nasıl? Berbat mı? dedi o kareleri paylaştı

"RUJUM NASIL? BERBAT MI?"

Benim dünya güzelim bana hala beş yaşında gibi davranan annem..36'yım ben yok:)rujum nasıl?berbat mı:) Didişmelerimizi sevdiğim.

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