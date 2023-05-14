Merve Boluğur'dan anneler gününde duygusal paylaşım! "Rujum nasıl? Berbat mı?" dedi o kareleri paylaştı
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez anneler günü paylaşımıyla gündemde. Çocukluk fotoğraflarını paylaşıp, yazdığı duygusal notla annesinin anneler gününü kutlayan Boluğur'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
14.05.2023 06:51 - Son Güncelleme: 14.05.2023 06:51